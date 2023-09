Turkish Airlines, nuovo ordine per dieci A350-900

08:00

È destinato ad arrivare presto a un totale di 40 il numero di aeromobili A350-900 di Turkish Airlines, dopo che il vettore ha annunciato un nuovo ordine per altre 10 macchine di questo tipo.

Quest'ultimo accordo si aggiunge a quello annunciato ad agosto per quattro A350-900, che si aggiungono ai 14 già in flotta. Alla fine di luglio l'A350 ha ottenuto oltre 1.000 ordini. Tra le caratteristiche che lo rendono uno dei più efficienti a disposizione, i nuovi motori che, insieme, consentono di ottenere un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di Co2, ma anche una riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto agli aeromobili concorrenti di generazione precedente.