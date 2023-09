Al via un accordo di collaborazione tra Air France-Klm ed Etihad

12:55

Arriva il memorandum di intesa tra il gruppo Air France-Klm ed Etihad che porterà alla realizzazione di un’ampia collaborazione sul fronte delle operazioni passeggeri, programmi fedeltà, manutenzione e sviluppo delle opportunità.

“Attraverso questa partnership, e fatte salve le necessarie approvazioni normative, Air France-Klm ed Etihad prevedono di espandere i loro accordi di codeshare e interline avviati nel 2012 – si legge in una nota del gruppo transalpino -. Come primo passo, più di 40 nuove rotte che coprono destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Australia sono state rese disponibili per la prenotazione a partire da oggi, per viaggiare già dalla stagione invernale 2023”.



Attualmente il vettore del Golfo opera voli tra Abu Dhabi e Parigi, rotta che verrà coperta anche da Air France dal 29 ottobre, e tra Abu Dhabi e Amsterdam.