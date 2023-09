Continuità Sardegna, Solinas: “Abbiamo convinto l’Ue sulla necessità di aumentare i voli”

11:00

Il modello Sardegna sui voli convince l’Unione europea. Questo il sentiment del presidente della Regione Christian Solinas, che sopo il suo incontro a Bruxelles con la commissaria ai Trasporti Adina Vălean parla di “grande disponibilità da parte della commissaria; abbiamo dimostrato – sottolinea Solinas – l’insufficienza del sistema attuale e l’urgente necessità di aumentare la frequenza e la disponibilità dei voli per venire incontro alle necessità dei cittadini sardi e delle persone che vogliono venire in Sardegna”.

Solinas è infatti convinto, come spiega Ansa, che immettere una capacità di volo superiore possa regolamentare le tariffe verso il basso e portare a una riduzione dei prezzi. "Abbiamo presentato la nostra idea di modello Sardegna per la continuità territoriale attingendo alle 'best practice' esistenti come il modello Corsica o quello delle Baleari – spiega il presidente -. Ora vogliamo ritagliare un modello per la Sardegna che dia risposte chiare, ma che sia coerente con la disciplina comunitaria, credo che nel brevissimo termine potremmo presentarci con un modello predefinito".



"Abbiamo insistito molto sulla carenza dei voli - aggiunge l'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Antonio Moro - portando a Bruxelles un'analisi dei numeri aggiuntivi di voli necessari per questa stagione: dal primo marzo al 30 agosto sono stati ben 1.026 rispetto a quelli previsti, una cifra che ci obbliga a riflessione profonda".