FlyOne Armenia festeggia a Malpensa il milionesimo passeggero

21:00

Milionesimo passeggero per FlyOne Armenia, che ha celebrato a Milano Malpensa questo traguardo condividendo la gioia con i passeggeri di tre voli: Sochi-Yerevan, Parigi-Yerevan e Milano Malpensa-Yerevan.

L’evento si è celebrato con la consegna da parte del presidente del consiglio di amministrazione di FlyOne Armenia, Aram Ananyan, di un voucher commemorativo per l'acquisto di biglietti per due persone verso qualsiasi destinazione del network di Flyone ArmeniaA al passeggero vincitore e alla sua famiglia.



Sea Aeroporti di Milano è stata lieta di accogliere a Malpensa il milionesimo passeggero di Flyone Armenia e Aram Ananyan nel corso di un evento che rappresenta una pietra miliare della crescita della compagnia aerea all'aeroporto di Malpensa e una prova del continuo sviluppo del network di rotte di Malpensa in Armenia e negli altri Paesi della regione caucasica.