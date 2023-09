08:02

Occhi puntati sul trasporto aereo di casa nostra oggi 8 settembre a causa dello sciopero di 24 ore che coinvolgerà i lavoratori di diversi comparti, costringendo le compagnie che operano sulla Penisola a rivedere il proprio operativo.

Per limitare i disagi ai passeggeri e agli operatori dell’industria dei viaggi, l’Enac ha pubblicato per l’occasione l’elenco dei servizi garantiti. Come previsto per legge, saranno assicurati: tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21; tutti i charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione delle agitazioni. L’elenco completo dei voli garantiti è disponibile sul portale dell’Enac a questo link.



Tra i vettori coinvolti c’è anche Ita Airways, la quale sul proprio sito ha pubblicato l’elenco dei voli cancellati: si tratta di 35 collegamenti, alcuni dei quali previsti per il 7 e per il 9 settembre, dal momento che le ripercussioni della protesta si sentiranno anche nel giorno precedente e in quello successivo. Cancellazioni previste anche per Wizz Air che in una nota ha raccomandato ai passeggeri “prima di recarsi in aeroporto di effettuare un controllo tramite la funzione ‘Stato del volo’ presente sul sito web di Wizz Air o nell'app Wizz”.