Vietnam Airlines: a Boeing una commessa da 7,8 miliardi di dollari

15:57

Commessa del valore di 7,8 miliardi di dollari per Boeing. A stringere l’accordo con la casa costruttrice statunitense è stata Vietnam Airlines. Come garantisce l’esecutivo americano, l’ordine sosterrà oltre 30mila posti di lavoro negli Stati Uniti.

L’accordo, come riporta il Sole 24Ore, è stato annunciato durante la visita del presidente Usa Joe Biden in Vietnam.

Secondo la Iata, il Vietnam è stato il quinto mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo nel 2022, quando ha eliminato le restrizioni ai viaggi Covid-19. Si prevede che il Paese asiatico servirà 150 milioni di passeggeri entro il 2035.

Boeing ha stretto anche un accordo con la rivale di Vietnam Airlines, VietJet, per la vendita di 200 aerei 737 Max.