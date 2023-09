Emirates aggiunge 2.000 posti a settimana sul Sidney

16:59

Emirates entro novembre aggiornerà i suoi servizi su Sidney portando su tutti i voli l’A380. In questo modo, la compagnia aerea sarà in grado di mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all'inserimento del suo aereo a due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre.

Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all'accesso alle destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa.



Sempre in Australia, Emirates nell’estate 2024 vuole tornare a servire Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l'aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop.