Lufthansa cresce negli Stati Uniti, ecco i nuovi voli del 2024

14:22

Lufthansa ha deciso di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti. A partire dall’inizio di giugno 2024, dunque, il vettore servirà con un A330 Raleigh-Durham, in Carolina del Nord, tutto l'anno con cinque voli settimanali da e per Francoforte. Una tratta, spiega Lufthansa, importante per accademici e uomini d’affari, dal momento che si sta imponendo sulla scena internazionale come nuovo polo tecnologico e di ricerca, con un gran numero di compagnie emergenti che aprono una sede lì.

Con questa aggiunta nella Carolina del Nord, sottolinea Travel Weekly, Lufthansa avrà ora due gateway nello Stato, dal momento che serve già Charlotte da quasi due decenni, collegando la città a Monaco.



Network in crescita

Sempre a partire dalla prima settimana di giugno il vettore volerà inoltre con un Boeing 787 cinque volte a settimana e tutto l'anno tra Minneapolis e Francoforte, arrivando così ad avere 27 gateway negli Stati Uniti.



Il 2024 vedrà anche l’espansione delle operazioni a Washington Dulles, dove Lufthansa farà volare per la prima volta l'A380 verso l'aeroporto con servizio per Monaco durante i mesi di punta della stagione estiva. L'A380 di Lufthansa può ospitare 509 passeggeri in una configurazione a quattro classi: otto posti in prima classe, 78 posti in business, 52 posti in premium economy e 371 in economy.



Inoltre, la compagnia aerea avvierà voli diretti da Seattle a Monaco, integrando il servizio Seattle-Francoforte. Seattle-Monaco opererà quotidianamente in estate con un A350-900.

Dal 28 marzo il vettore opererà giornalmente anche il nuovo volo Washington Dulles-Zurigo, mentre sempre per il 2024 aumenterà il numero di collegamenti da Austin e Dallas/Fort Worth a Francoforte e quelli sul San Diego-Monaco, più che raddoppiando l'offerta attuale con l'A350-900.