A320neo, i problemi ai motori Pratt & Whitney sono più gravi del previsto

Problemi in vista per gli A320neo. Le criticità rilevate recentemente ai motori Rtx-Pratt & Whitney, che hanno portato vettori come United e Wizz Air a rivedere l’operativo per i prossimi mesi, potrebbero essere peggiori rispetto a quanto stimato inizialmente.

A dirlo è proprio il costruttore, che nelle scorse ore – riporta Travel Weekly – ha diramato una nota per comunicare al settore che la problematica potrebbe interessare oltre 1000 aeromobili.



Solo tra il 2023 e il 2026, perciò, dovranno essere ritirati dal servizio di circa 600-700 velivoli per la riparazione dei motori.



La maggior parte degli interventi si concentrerà tra la fine e l’inizio del 2024 e i tempi di lavorazione si aggireranno intorno ai 300 giorni, rispetto ai 60 inizialmente ipotizzati.



L’operazione, oltre ad avere possibili ripercussioni sugli schedule delle compagnie aeree, avrà un impatto sui profitti di Rtx stimato tra i 3 e i 3,5 miliardi di dollari.