Ethiopian lascia Dublino e sceglie Roma come scalo per i suoi voli sul Nord America

15:03

Da Dublino a Roma. Cambio di programmazione nell’orario invernale sul Nord America di Ethiopian Airlines. Il vettore africano abbandonerà l’aeroporto irlandese come scalo per i suoi voli sulle 4 destinazioni servite oltreoceano, preferendo Fiumicino.

La nuova programmazione, si legge su Simpleflying, partirà dal prossimo 29 ottobre in concomitanza con l’avvio dell’orario invernale. Il vettore manterrà la continuità sulle rotte servite, con rotte giornaliere su Washington Dulles e Chicago da Addis Abeba in aggiunta ai voli su Atlanta e Toronto, per un totale di 21 frequenze alla settimana.



Tutte queste vedranno in inverno uno stop di circa un’ora a Roma, aumentando in maniera rilevante i collegamenti tra Italia ed Etiopia.