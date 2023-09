Trip.com approda sulle ferrovie europee: accordo con Renfe

08:47

Una marcia in più per le ferrovie spagnole sul mercato cinese. Renfe ha concluso un accordo con Trip.com che consentierà al colosso cinese di distribuire i prodotti dell'azienda di trasporti iberica.

Com riporta preferente.com i biglietti della compagnia ferroviaria saranno distribuiti dai diversi brand online come Trip.com, Skyscanner e Qunar.



L'obiettivo di Renfe, come spiega la stessa azienda, è di agganciare la ripresa dei viaggi dopo l'allentamento delle restrizioni della Cina per i viaggi dei propri cittadini.