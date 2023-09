Emirates, accordo di interlinea con SriLankan Airlines

21:00

Emirates e SriLankan Airlines hanno firmato un accordo di interlinea reciproca per potenziare la connettività dei passeggeri di entrambe le compagnie aeree. La partnership consentirà di accedere a nuovi punti delle rispettive reti via Colombo e Dubai, utilizzando un unico biglietto e agevolando il trasferimento dei bagagli.

La collaborazione consentirà ai clienti di Emirates di volare verso 15 destinazioni regionali operate da SriLankan Airlines via Colombo. La rete d’interlinea include due nuove destinazioni indiane, Madurai e Tiruchirapally, oltre a Gan Island nelle Maldive, per consentire ai clienti di viaggiare senza problemi con un unico biglietto. Le destinazioni dell'Estremo Oriente e del Sud Asia includono anche Cochin, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Malé, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Guangzhou, Seoul e Tokyo.



I passeggeri di SriLankan Airlines potranno invece beneficiare dell'accesso alla rete globale di Emirates e collegarsi a 15 città operate dal vettore, oltre Dubai. La rete d’interlinea comprende punti in Medio Oriente, Africa, Russia e Stati Uniti.



I biglietti dei collegamenti sono già in vendita.



"Questa partnership - spiega in una nota Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates - consente ai clienti di volare senza problemi verso destinazioni uniche in India e alle Maldive, via Colombo. Non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente la nostra collaborazione nel prossimo futuro e di aumentare i vantaggi di cui i clienti possono godere quando viaggiano con Emirates e SriLankan grazie a un unico biglietto".



"La partnership - aggiunge Richard Nuttall, chief executive officer di SriLankan Airlines - offre più opzioni di collegamento da e per lo Sri Lanka, aiutando i passeggeri srilankesi a viaggiare nel Paese e all'estero, e sostenendo la crescita del turismo verso la Perla dell'Oceano Indiano".