Malpensa e il ritorno della Cina: al via il volo su Shenzen di Hainan Airlines

15:03

Ha preso il via oggi il nuovo collegamento sulla Cina dall’aeroporto di Milano Malpensa. Un nuovo passo verso il ripristino dell’offerta sul Paese con un volo da Shenzen operato da Hainan Airlines con un Boeing 787.

La tratta, della durata di oltre 12 ore, avrà tre frequenze alla settimana con partenze dallo scalo lombardo il lunedì, mercoledì e il sabato.



“La Cina è un mercato importante per Malpensa – si legge in una nota della Sea, società di gestione degli aeroporti milanesi - che è stata molto reattiva nel riattrarre le compagnie cinesi, seconda meta internazionale dopo il Nord America. Nel 2019 sono transitati a Malpensa 700.000 passeggeri da e per la Cina. L’Italia è una forte meta attrattiva con una buona offerta di turismo e di opportunità di business”.