Level: quinta rotta sul Nord America da Barcellona nel 2024, Miami la new entry

09:21

Saliranno a quota 5 i collegamenti diretti che verranno operati da Level dall’aeroporto di Barcellona sul Nord America. La controllata del gruppo Iag potrà beneficiare nel corso dell’estate del 2024 dell’ingresso in flotta del sesto aereo, un A330-200, con il quale il vettore inserirà in programmazione anche il volo su Miami.

Secondo quanto riportato da Aviationweek, il collegamento prenderà il via il prossimo 31 marzo e sarà operato tre volte alla settimana, andandosi a mettere in competizione con l’unico servizio diretto attualmente attivo tra i due aeroporti, quello di American Airlines.



Per quanto riguarda invece l’orario invernale, il vettore manterrà i collegamenti su New York, Los Angeles e Boston per il Nord America e Buenos Aires e Santiago di Cile per il Sud. In stand by fino all’estate 2024, invece, San Francisco.