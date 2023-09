Volotea verso la Borsa: stimato un valore da 800 milioni di euro

11:04

Potrebbe arrivare a una cifra compresa tra gli 800 e gli 850 milioni di euro il valore della valutazione di Volotea per la sua discesa in Borsa. E’ questa infatti la cifra stimata dagli analisti, all’indomani dell’annuncio della possibile quotazione del vettore spagnolo, sulla base degli attuali valori di mercato.

Nell’analisi, si legge su Preferente.com, sono stati presi in analisi diversi parametri compresa la capacità, da parte della compagnia, di mantenere un rapporto valido ed equilibrato tra valore totale e capacità di generare utili ante imposte.



Per quanto riguarda l’anno in corso, Volotea ha in previsione di chiudere con ricavi compresi tra i 545 e i 555 milioni di euro, con un incremento anno su anno del 25 per cento, mentre l’Ebitda dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni.