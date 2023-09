Ryanair e l'istruttoria Antitrust: 228 milioni percepiti da enti locali e aeroporti nel 2022

14:20

All’indomani dell’apertura dell’istruttoria dell’Antitrust nei confronti di Ryanair per abuso di posizione dominante sul nostro mercato, emergono nuovi particolari sui termini degli elementi sotto esame e uno di questi riguarda uno dei temi caldi legati alle compagnie low cost, ovvero quello degli aiuti economici da parte di enti locali e aeroporti.

Secondo le cifre contenute nella relazione dell’Autorità dei Traporti, riportati oggi dal quotidiano Repubblica, sarebbero 336 milioni i fondi messi a disposizioni del comparto low fare nel corso del 2022 e di questi ben 218 (il 65 per cento del totale) sarebbero andati a favore della low cost irlandese. Altri cento milioni sarebbero invece stati suddivisi tra Wizz Air ed easyJet con una restante piccola fetta per vettori minori.



Cifre importanti, messe in campo soprattutto per favorire l’apertura di nuove rotte negli aeroporti minori, con un business che, se paragonato al 2019, è cresciuto di circa il 30 per cento. Cifre, però, contro cui periodicamente si scagliano le major, accusando le low cost di concorrenza in qualche modo sleale.