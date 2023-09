Flix, primo semestre record per la società degli autobus verdi

15:02

Cresce del 53% il numero di pax e del 54% il fatturato nel primo semestre del 2023 di Flix. La società ha reso noti i risultati, che mostrano un deciso incremento nel corso dei primi sei mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022.

I passeggeri che hanno viaggiato con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç sono stati più di 36 milioni, mentre il fatturato ammonta a 860 milioni di euro rispetto ai 557 milioni di euro relativi al semestre gennaio-giugno 2022. Flix rende noto un adjusted Ebitda di 26 milioni di euro, con un incremento di 85 milioni sull’anno precedente, e un margine corrispondente del 3%.



“Flix sta continuando a crescere in modo sostenibile e profittevole - dice André Schwämmlein, amministratore delegato e co-fondatore di Flix -. Stiamo raggiungendo i risultati prefissati in ciascuno dei segmenti in cui operiamo, e nel primo semestre dell’anno siamo riusciti a espandere la nostra offerta in modo significativo in diversi mercati”.



Fra le altre cose, Flix ha avviato i collegamenti con la Finlandia e la Grecia, e ha consolidato fortemente la rete in Brasile. Al momento la società opera a livello globale in 41 Paesi a cui si aggiungerà presto il Cile, dove il servizio di FlixBus debutterà entro la fine del 2023, mentre per il 2024 è previsto il debutto in India. Per l’anno fiscale 2023, Flix prevede un aumento del fatturato totale di oltre il 25% rispetto al 2022 e un adjusted Ebitda margin dal 5% in su.



In linea con l’obiettivo di diventare carbon neutral in Europa entro il 2040, Flix continua nella trasformazione della flotta. Fra i progetti attivati in quest’ambito, rientra l’accordo con Scania, annunciato in questi giorni, per lanciare entro il 2025 fino a 50 autobus LNG alimentati da tecnologie capaci di supportare l’impiego di Bio-LNG (biogas naturale liquefatto). Lo scopo è quello di aumentare progressivamente la percentuale di biogas nel mix di carburanti utilizzato, fino a ridurre del 80% le emissioni di CO2 con l’utilizzo del solo biogas.