Nasce Air Haifa, nuova compagnia low cost per Israele

08:46

Arriva da Israele la nuova start up del trasporto aereo, che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2024 e che andrà ad aggiungersi al già affollato mondo dei vettori low cost.

La base della new entry sarà all’aeroporto di Haifa, dalla quale erediterà il nome, e si propone come vettore regional con una flotta di aerei medio-piccoli in grado di spingersi anche verso destinazioni di prossimità sempre con un’impronta leisure.



Le prime destinazioni che entreranno nel mirino di Air Haifa sono Eilat e l’isola di Cipro, ma gli obiettivi sono quelli di spingersi fin dall’inizio anche in mete quali la Grecia, la Turchia e Bucarest.