MagRail, il progetto di Nevomo che porta i treni a levitazione magnetica sui binari tradizionali

Mentre sembra essersi arenato il sogno Hyperloop, una startup europea prova a rendere il sogno dei treni veloci a levitazione magnetica più concreto e realizzabile. Si tratta dell’azienda polacca Nevomo, che di recente ha sviluppato una tecnologia in grado di adattare le ferrovie tradizionali al supporto di mezzi elettrici e ad alta velocità.

Nevomo, riporta Travel Weekly, ha già testato con successo il suo progetto, che prende il nome di MagRail, nel corso dei mesi scorsi, lungo un binario lungo quasi un chilometro situato a Nowa Sarzyna, in Polonia.



I nuovi treni

I convogli MagRail utilizzano la levitazione magnetica per eliminare l’attrito della rotaia convenzionale e sono mossi da motori elettrici.



A quanti l’idea dell’azienda polacca ricorda il progetto lanciato da Elon Musk, Stefa Kirch, chief business development officer di Nevomo, spiega che “si tratta di un Hyperloop tubeless su un’infrastruttura legacy”.



I treni MagRail saranno in grado di viaggiare velocemente lungo le linee ferroviarie standard, insieme agli altri treni, raggiungendo velocità ancora più elevate sulle linee Av.



Secondo le stime di Nevomo, adattare le linee tradizionali ai convogli MagRail costerebbe tra un terzo e la metà del prezzo di costruzione di una nuova linea ad Alta velocità.