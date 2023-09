Air Canada punta forte sul long haul: nuovo ordine a Boewing per i B787

17:24

Air Canada vola sul lungo raggio e piazza un ordine fermo per 18 aeromobili Boeing 787-10, con altre 12 opzioni per ulteriori consegne. La compagnia di bandiera canadese prevede di prendere in consegna questi velivoli dal costruttore americano già nel 2025.

Pubblicità

“La nostra esperienza dimostra che ai clienti piace molto volare sul Dreamliner, quindi siamo lieti di offrire loro una versione più grande di questo popolare velivolo, che presenterà in anteprima un nuovo design della cabina interna all'avanguardia – ha commentato il ceo Michael Rousseau -. Altrettanto importante, il 787 è altamente efficiente nei consumi e genererà risparmi operativi, oltre a supportare i nostri obiettivi di sostenibilità di riduzione delle emissioni".