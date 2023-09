Delta su Venezia: volo da Atlanta già dal 30 marzo

21:00

Emergono nuovi particolari in merito alla programmazione estiva di Delta sull’Italia. Dopo l’annuncio del nuovo volo su Napoli e della crescita delle frequenze su Venezia, proprio su quest’ultima rotta ci sarà un’altra novità.

Il collegamento giornaliero tra lo scalo lagunare e Atlanta, infatti, inizierà in anticipo, con il primo volo previsto già il 30 marzo. Poi dal primo giugno si passerà a 10 tratte alla settimana.



Sempre da Venezia Delta Air Lines volerà come negli anni scoprsi ancher su New York con n collegamento giornaliero dal 10 marzo.