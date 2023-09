Emirates: “Estate positiva in Italia, traffico in forte crescita”

11:51

Con circa 130 mila passeggeri in partenza dai 4 gateway di Roma, Milano, Bologna e Venezia tra giugno e agosto e più di 120 mila pax in arrivo dall’estero, Emirates archivia un’estate molto positiva sul mercato italiano.

La performance registrata nella Penisola rispecchia quanto già riscontrato a livello globale dalla compagnia aerea: la summer 2023 è stata per il vettore una delle estati più trafficate di sempre.



“L’estate italiana di Emirates è andata complessivamente molto bene, con flussi in entrata in linea con tutto il network della compagnia. Abbiamo registrato voli con piena capacità durante tutto il periodo estivo e questa è una chiara dimostrazione del fatto che gli italiani, ma più in generale i nostri clienti, vogliono continuare a viaggiare”, spiega in una nota Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia.



Chi viaggia con Emirates

Il vettore ha tracciato un profilo dei connazionali che hanno volato a bordo dei suoi aerei nella stagione estiva, rilevando che il 75% ha scelto il vettore per viaggi di piacere. Quasi 1 viaggiatore su 2 (il 40.6%) volato da solo. Chi ha viaggiato in compagnia, invece, lo ha fatto con il proprio partner (25,5%), la famiglia (21,1%) o in ‘gruppo’ (12,7%).



La top 10 delle destinazioni più gettonate dalla Penisola comprende: New York, Dubai, Denpasar, Colombo, Tokyo, Dhaka, Bangkok, Mauritius, Male e Cape Town.



Sul fronte incoming, a scegliere invece l’Italia sono stati più di 120mila stranieri, principalmente provenienti dall’Australia (da Sidney sono arrivati circa 30 mila visitatori), dall’America (circa 20 mila da New York) e dagli Emirati (circa 19 mila da Dubai).



La Penisola ha attratto sia traffico leisure che business: il 67% dei viaggiatori ha scelto di trascorrere in Italia un viaggio di piacere e il 5% ha raggiunto il Belpaese per affari.