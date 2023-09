Wizz Air, debutta il Comiso-Tirana: 3 frequenze a settimana

09:21

Ha debuttato il Comiso-Tirana di Wizz Air. La compagnia aerea ha operato il primo volo martedì 26 settembre.

I collegamento annuale sarà operato tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato.



Parte del progetto di espansione recentemente annunciato dal vettore in Sicilia, la nuova rotta contribuirà a stabilire una migliore connettività tra l'isola e l'Europa.



"Siamo lieti di aver inaugurato la prima rotta in assoluto tra Comiso e Tirana - ha commentato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Complessivamente, ora offriamo più di trenta rotte dalla Sicilia, con oltre 3 milioni di posti a disposizione dei nostri passeggeri. Siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra presenza in Italia, e in particolare a Comiso, offrendo ai siciliani ulteriori soluzioni di viaggio convenienti e sostenibili a bordo dei nostri aeromobili".