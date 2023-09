Estate 2024 di Swiss con 4 new entry: Washington, Toronto, Cluj-Napoca e Košice

10:51

Due new entry sul Nord America e altrettante in Europa. Saranno queste le novità della programmazione estiva 2024 di Swiss, che si prepara così a un deciso potenziamento del network con le novità Washington D.C., Toronto, Cluj-Napoca e Košice.

"La domanda di viaggi aerei continua a crescere costantemente e i carichi sui nostri voli sono ora più alti di quanto non siano mai stati prima – spiega il chief commercial officer Tamur Goudarzi Pour -. Come compagnia aerea svizzera, colleghiamo il nostro paese d'origine con il mondo. E, così facendo, offriamo ai nostri clienti una gamma di qualità di servizi aerei premium”.



Nel dettaglio, il collegamento su Washington da Zurigo sarà attivo tutto l’anno e si tratterà di un volo giornaliero. Voli 5 giorni alla settimana sono invece previsti su Toronto da metà maggio, e in questo caso si tratterà di un collegamento stagionale. Sempre per il lungo raggio diventeranno giornaliere anche le rotte San Francisco, Los Angeles, Montreal, Hong Kong o Shanghai e Singapore.