Hertz e Global Gsa incontrano le adv per la mobilità sostenibile

14:52

Hertz e Global Gsa continuano a percorrere la strada del trade, un’attenzione che culminerà tra due settimane con la partecipazione a TTG Travel Experience di Rimini, dove saranno presenti con due postazioni per mostrare agli agenti di viaggi i nuovi modelli elettrici e raccontare le ultime novità del gruppo.

E proprio la mobilità sostenibile è stata al centro dell’incontro con la distribuzione che si è tenuto ieri a Roma, un appuntamento a cui hanno preso parte 50 adv alle quali sono state presentati alcuni dei modelli di auto elettriche proposte, come la 500 Spiaggina e le prestigiose Tesla Model 3 e Polestar 2 Long Range Performance.



“Le agenzie di viaggi – si legge in una nota - potranno prenotare le auto elettriche sul portale di prenotazione a loro dedicato: Hertz-gsa.it, che offre diversi plus, tra cui commissioni preferenziali e una policy di cancellazione molto flessibile, che consente l’annullamento gratuito dei noleggi fino a 1 ora prima del ritiro, in caso di tariffe Business o Leisure con pagamento in loco, e fino a 48 ore prima per le tariffe leisure prepagate”.