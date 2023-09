Ryanair: Bertrand Grabowski entra nel consiglio di amministrazione

09:51

New entry in arrivo nel consiglio di amministrazione del Gruppo Ryanair. A partire da domani, primo ottobre, entrerà infatti anche Bertrand Grabowski, che avrà il ruolo di amministratore non esecutivo e farà anche parte dell’Audit Committee.

“Bertrand Grabowski, con quasi 40 anni di esperienza nel settore dell’aviazione e della finanza dei trasporti ed ex membro del comitato esecutivo di DVB Bank SE – spiega la compagnia in una nota -, ha precedentemente ricoperto ruoli senior presso Citibank, Credit Agricole Indosuez e Banque Indosuez ed è attualmente un consulente aeronautico indipendente. Grabowski è anche amministratore non esecutivo di Jazeera Airways (società quotata presso la Borsa del Kuwait)”.