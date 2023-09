La scalata di SKY express: verso un 2023 da record

12:57

SKY express, dopo un ottimo 2022 con 34 destinazioni nazionali e 24 internazionali attive, e un totale di 3,5 milioni di passeggeri continua a mietere risultati anche nel 2023. Nel corso del mese di luglio, infatti, il vettore ha registrato un +17% sul numero di pax e un +35% sui ricavi netti rispetto al luglio 2022.

"Nel 2023 il load factor su tutto il nostro network ha raggiunto l'85%", commenta George Baliouskas, B2B sales and distribution director di SKY express. "Possiamo affermare che la nostra scelta di offrire oltre 3,8 milioni di posti a sedere nel corso dell'estate, ossia un +20% se paragonati alla summer 2022, è risultata una mossa pienamente giustificata".



Entro fine dicembre, alla luce di questi risultati, la compagnia, che sarà presente a TTG Travel Experience di Rimini per incontrare il trade, prevede di arrivare a un totale di 54mila voli, 4,4 milioni di passeggeri, oltre 65 rotte e 360 milioni di euro di fatturato.

SKY express si conferma così leader per i collegamenti interni in Grecia ma non smette di guardare oltreconfine monitorando costantemente nuove opportunità.



L'Italia resta per l'azienda un Paese strategico oltre che uno dei mercati più promettenti con già due aeroporti serviti, inoltre, dal 1° Settembre è stata introdotta Bliss sui voli da/per Milano e Roma, ossia un nuovo concetto di Business Class che offre un servizio premium accompagnato da una ristorazione raffinata, intrattenimento a bordo e servizi esclusivi insieme a un approccio sostenibile in ogni fase del viaggio.