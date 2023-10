Trasporto aereo: l'offerta globale torna ai livelli del 2019

09:40

La capacità globale del trasporto aereo, nel suo complesso, è arrivata a recuperare quasi tutto quanto perso negli anni della pandemia: ormai il divario con il 2019 è inferiore al punto percentuale (-0,8%), ma con qualche cambiamento riguardo gli equilibri.

L'Asia centrale infatti è in testa con una crescita del 41,9% rispetto al 2019; seguono il Nord Africa, l'America Centrale, i Caraibi, il Medioriente e l'Asia meridionale, come riporta simpleflying.com, che segnano tutti una crescita positiva.



Diversa la situazione in altre parti del globo: aree come il Sud-Est asiatico, l'Africa meridionale e l'Europa orientale si mantengono ancora notevolmente al di sotto della capacità di quattro anni fa.