Flixbus sbarca in Cile: corse al via dal 5 ottobre

11:35

FlixBus approda in Cile. Sale così a 42 il numero dei Paesi in cui opera il servizio di autobus del gruppo Flix.

Le prime linee partiranno il 5 ottobre e saranno operate dalle aziende partner locali. Tra le prime destinazioni collegate, Santiago, Viña del Mar, San Antonio e Coquimbo.



“Dopo l’arrivo in Brasile, siamo felici di integrare anche il Cile nella nostra rete globale di mobilità – ha commentato André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix -. Vogliamo consentire al maggior numero possibile di persone di accedere a un’offerta di mobilità sostenibile e per tutte le tasche, e abbiamo constatato che in Cile vi è una forte domanda in tal senso”.



Il lancio delle operazioni in Cile rientra nella strategia di Flix per una crescita profittevole. A settembre, la società ha reso noti i risultati relativi al primo semestre del 2023, periodo in cui ha registrato numeri record. Da gennaio a fine giugno 2023, più di 36 milioni di persone hanno viaggiato con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç, per un incremento del 53% rispetto al 2022. Il fatturato complessivo del gruppo Flix nel periodo considerato ammonta a 860 milioni di euro, per un incremento del 54% rispetto ai 557 milioni di euro relativi al semestre gennaio-giugno 2022.