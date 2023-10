Pegasus, arriva il centesimo aeromobile in flotta

11:54

Pegasus Airlines arriva a quota 100 aeromobili. L'aereo che ha fatto raggiungere la cifra tonda è uno degli A321neo in consegna.

Come riporta teleborsa.it dei 150 modelli previsti in consegna ne devono ancora arrivare 78.



L'ordine era stato ampliato a luglio, aumentando l'iniziale richiesta di 100 aerei.



Intanto il vettore nei primi otto mesi del 2023 ha raggiunto quota 20 milioni di passeggeri, tornando così ai livelli pre Covid.



"Continuiamo a lavorare diligentemente e con determinazione verso la nostra strategia di modernizzazione della flotta - aveva commentato il ceo Güliz Öztürk, in occasione dell'ampliamento dell'ordine - concentrandoci sul risparmio di carburante e sui costi unitari e sulla riduzione delle emission”.