Latam, arriva il primo A321neo. Altri 13 aeromobili in ordine

14:25

Il primo A321neo di Latam ha fatto il suo ingresso in flotta. La compagnia annuncia inoltre, con una nota, di aver effettuato un nuovo ordine per 13 aereomobili dello stesso modello.

Per il volo di consegna l'aereo è stato alimentato al 49% con il Saf, il carburante sostenibile, che è stato miscelato con il carburante tradizionale.



Si tratta della prima consegna di una commessa da 76 aeromobili A321neo, che fanno parte di un totale di 111 aeromobili della famiglia A320, tra cui il primo A321xlr di Latam.



"La nostra strategia di rinnovamento e modernizzazione della flotta è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e fa parte dell'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 - ha dichiarato Ramiro Alfonsín, cfo di Latam Airlines Group -. Continueremo a lavorare per integrare l'attuale flotta con aeromobili all'avanguardia e migliorare ulteriormente le connessioni senza però trascurare il rispetto l'ambiente".