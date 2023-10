Stop ai treni tra Italia e Francia, i timori del turismo

16:26

Le chiusure del traforo del Frejus e del tunnel del Monte Bianco, insieme a quella notturna del Gran San Bernardo, di fatto stanno bloccando i collegamenti ferroviari tra Italia e Francia fino alla prossima estate.

Crescono così, come riporta ilsole24ore.com, i timori del turismo, in particolare per quanto riguarda la stagione invernale e le vacanze di Natale.



Le autorità francesi hanno spiegato che saanno allestite delle navette per consentire ai passeggeri di arrivare alle stazioni sciistiche. Ma dall'ente camerale di Torino arriva un appello per accelerare i lavori e ridurre al minimo le chiusure.