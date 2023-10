Air Malta 'risorgerà' il prossimo 31 marzo: l'operazione di salvataggio concordata con l'Ue

08:47

Un'operazione decisamente insolita, ma che verrà portata a termine con il beneplacito dell'Unione europea. Air Malta sarà smantellata in 30 marzo 2024 per rinascere il giorno dopo, ovvero il 31 marzo.

La compagnia, come spiega ansa.it avrà gli stessi aeromobili, gli stessi codici Iata, il medesimo personale, identico brand e livrea e il prorpietario sarà sempre il governo maltese.



Il passaggio, come detto, è stato concordato con l'Ue, che aveva bloccato l'iniezione di 290 milioni di euro di capitali. L'operazione così come disegnata costerà alle casse 350 milioni, di cui 300 per espletare le formalità e 50 per finanziare il nuovo vettore. L'unica cosa che cambierà sarà il nome della società, che sarà Km Malta Airlines plc', ma logo e nome commerciale resteranno gli stessi.



Il vettore volerà da Malta verso due mete itaiane, ovvero Milano e Roma, oltre che verso Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Heathrow e Gatwick, Lione, Madrid, Monaco, Parigi, Praga, Vienna e Zurigo. Ma sono in corso trattative anche per colare su Palermo, Napoli, Lisbona, Tel Aviv, Nizza e Ginevra.