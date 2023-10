Boeing verso il record di produzione del 737

17:01

Boeing prevede di espandere la produzione B737 fino a raggiungere il record entro il 2025.

Stando ai piani, i tassi di produzione mensile arriveranno a 42 aerei al mese entro il prossimo dicembre per salire a 47,2 aeromobili a giugno 2024, 52,5 entro dicembre 2024 e 57,7 entro luglio 2025.



L’obiettivo di produzione ufficiale di 737, come riporta www.travelpulse.com è di 50 al mese entro il 2025-2026. Si tratta comunque di un numero inferiore rispetto ai 57 che erano stati posti come obiettivo prima dei noti problemi che il modello di aeromobile di Boeing aveva registrato nel corso del 2019 e che avevano portato alla sua messa a terra.