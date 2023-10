Binter approda in fiera a Rimini per crescere sul mercato italiano

13:51

Rafforzare la propria immagine sul mercato turistico italiano grazie alla collaborazione con il trade e promuovere la sempre più ampia offerta sulle Canarie, che oggi vede il vettore impegnato sulla Penisola con due rotte dirette operate tutto l’anno. Ha scelto TTG Travel Experience Binter per il 2023 per allargare il proprio raggio d’azione in Italia. Attualmente, la compagnia aerea delle Canarie offre voli dagli aeroporti di Firenze e Venezia. Da Firenze, i voli partono il sabato alle 15,30, mentre da Venezia le partenze sono anch'esse tutti i sabati alle 16.

“I passeggeri di queste rotte godranno del servizio esclusivo tipico dell’offerta dei collegamenti operati da Binter, con il comfort del nuovo Embraer E195-E2 – spiega la compagnia in una nota -. L’aereo, a corridoio unico, è il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri”.



Tra i plus della compagnia figurano gli importanti collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.



“Inoltre – prosegue il comunicato -, per coloro che desiderano visitare più di un'isola delle Canarie durante il loro viaggio, la compagnia offre il servizio di "Stopover", che consente ai passeggeri di tutte le sue rotte tra l'Italia e le Canarie di visitare due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Acquistandolo, il cliente può scegliere se effettuare questa sosta all'andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni e solo per 40 euro in più”.