Giornate d’Autunno del Fai: Ita Airways main sponsor

18:43

Sarà Ita Airways il main sponsor delle Giornate d’Autunno del Fai che quest’anno si terranno il 14 e 15 ottobre, l’iniziativa culturale che promuove con visite speciali centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Pubblicità

“Abbiamo avviato la nostra collaborazione con il FAI già dallo scorso anno, aderendo al programma Corporate Golden Donor ha sottolineato il direttore generale Ita Andrea Benassi nel corso della presentazione -. Il patrimonio che il Fai tutela e promuove rappresenta un capitale unico al mondo, una delle risorse su cui investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese. Un obiettivo che perseguiamo in Ita Airways, come vettore aereo italiano di riferimento, promuovendo il Made in Italy e le bellezze del nostro Paese nel mondo”.