Assaeroporti: anche ad agosto traffico passeggeri nettamente sopra il 2019

08:52

Si è confermata anche ad agosto la fase di pieno recupero del traffico aereo in Italia, con il numero di passeggeri che sembra ormai stabilmente sopra le cifre pari data del 2019. Secondo i dati di Assaeroporti, con 21,25 milioni di pax, praticamente la stessa cifra del mese precedente, l’incremento sul pre Covid è pari al 3,8 per cento (+11,8 rispetto allo scorso anno), portando il totale dell’anno a quota 132 milioni circa, anche in questo caso superiore, anche se di poco, sul 2019.

Tornando al mese di agosto, a determinare la crescita sono stati ancora una volta gli aeroporti medi, che hanno compensato i dati dei due hub. Questi, infatti, nonostante la ripresa dei voli a lungo raggio, in particolare sugli Stati Uniti, scontano ancora un discreto gap con il 2019, più marcato per Malpensa e meno su Fiumicino. Tra gli scali che hanno avuto le migliori performance spiccano in particolare Napoli e Brindisi.