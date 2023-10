Trenord: viaggi in treno per turismo cresciuti del 19 per cento

13:12

Anche quest’anno si conferma la crescita del turismo sostenibile in treno in Lombardia, come rilevato dai dati di Trenord. Fra gennaio e settembre 2023, sono già 8,5 milioni i passeggeri che nel weekend e in estate hanno viaggiato sui treni lombardi verso destinazioni turistiche, con un incremento del 19% in più rispetto allo stesso periodo nel 2022.

E in crescita sono anche i passeggeri che scelgono le gite in treno proposte dalla compagnia, itinerari che integrano il viaggio a esperienze di svago, relax, divertimento, visita: fra gennaio e settembre sono stati già oltre 38mila, superando i 35mila registrati nell’intero 2022.



Un trend che sta avvicinando sempre di più Trenord agli attori del turismo e anche per questa motivazione la società sarà tra gli espositori nella prossima edizione di TTG Travel Experience con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con il trade.