Sardinia Ferries lancia le tariffe agevolate per i residenti in Sardegna

15:01

Sardinia Ferries alza l’asticella dell’impegno nei confronti dei cittadini della Sardegna e mette in campo una serie di tariffe agevolate rivolte ai residenti per i collegamenti con la Penisola.

Le agevolazioni sono disponibili a partire dalla giornata odierna sotto la voce ‘Promo Residenti’ e sono valide per le partenze dall’isola tra il 15 ottobre e il 15 marzo del 2024.



Nel dettaglio i residenti in Sardegna avranno diritto a uno sconto del 40 per cento di sconto su passeggeri, veicoli e sistemazioni, acquistando un biglietto di andata/ritorno con origine dalla Sardegna, prenotando a partire da 30 giorni prima della data del viaggio, giorno della partenza escluso.