Váradi, Wizz Air: “A Roma un training center come a Budapest”

di Amina D'Addario

09:24

Wizz Air aprirà un centro di formazione per l'equipaggio anche a Roma. Sarà dotato di simulatori di volo per l’addestramento dei piloti e “dovrà diventare uno dei training center più importanti di tutta l’azienda” ha annunciato il ceo József Váradi atterrato nei giorni scorsi a Fiumicino per presentare alla stampa gli investimenti della summer.



Dei 4 aerei in più che Wizz porterà in Italia a partire dal prossimo marzo, 3 andranno proprio a Fiumicino, oggi la base più grande della Penisola. “Un aspetto importante che riguarda il nostro impegno su Roma - ha spiegato Váradi - è che non solo abbiamo qui una base operativa, ma siamo in procinto di aprire un training center che avrà lo stesso impianto di quello di Budapest. Stiamo portando avanti la ristrutturazione di un edificio che sarà pronto per l’anno prossimo”.



Ad oggi la compagnia conta circa 1.000 dipendenti negli aeroporti tricolore, 8.000 in Europa. Sul mercato italiano lo scorso anno è arrivata a trasportare 12,7 milioni di passeggeri, 5 dei quali da e su Roma.