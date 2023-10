La Palma: 1,3 miliardi per attirare le compagnie aeree

15:11

Un 'contributo' iniziale di 6 euro a passeggero, per un totale di 1,3 miliardi di euro per le compagnie aeree che porteranno visitatori a La Palma: questa l'iniziativa lanciata dalle Canarie per spingere gli arrivi.

Il modello degli aiuti, come riporta preferente.com si adatta al modello di business di Ryanair, tra l'altro una delle poche compagnie che potrebbe soddisfare la domanda della destinaizione.



Gli aiuti rientrano nel 'Flight Development Fund Program', una serie di incentivi previsti dalle isole Canarie.



In via di definizione le rotte da promuovere, tra cui potrebbero anche essercene alcune per l'Italia.