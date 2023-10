Ryanair cancella nove rotte su Torino Caselle

08:46

Cambi di operativo per Ryanair su Torino Caselle. Le modifiche sono emerse nel corso di un consiglio comunale del capoluogo piemontese, durante il quale è stata letta la risposta di Sagat, la società di gestione dell'aeroporto, a un'interpellanza.

Ryanair, come riporta torinotoday.it cancellerà nove rotte dallo scalo di Caselle per la stagione invernale. Si tratta nel dettaglio dei voli da e per Billund, Breslavia, Cracovia, Edimburgo, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara, Praga e Stoccolma.



Tuttavia, sei di queste torneranno operative da marzo del prossimo anno, ovvero quelle per Breslavia, Cracovia, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara e Stoccolma.



Secondo quanto affermato dalla compagnia, la decisione è dovuta alla mancata consegna di alcuni aeromobili, che ha comportato l'impossibilità a operare tutte le rotte programmate.