Accordo Enav e Bei: 160 milioni per la digitalizzazione delle infrastrutture aeroportuali

Rinnovare e digitalizzare alcune infrastrutture e sistemi per la gestione del traffico aereo in Italia. Questi sono i principali obiettivi del finanziamento da 160 milioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) all’Enav.



Il prestito permetterà di realizzare gli interventi previsti nel piano di investimenti 2023-2028 dell’Ente. In particolare, l’operazione è finalizzata all’ammodernamento e alla digitalizzazione di una serie di infrastrutture e sistemi, quali radar, sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché all’implementazione, su alcuni aeroporti nazionali, delle torri di controllo digitali gestite da remoto. “Il contratto firmato con Bei conferma la reputazione di livello internazionale del nostro Gruppo, capace di esprimere eccellenza tecnologica e operativa - spiega Pasqualino Monti, amministratore delegato del Gruppo Enav -. Le attività oggetto del finanziamento rientrano in un più ampio piano di rinnovamento dell’infrastruttura e del modello operativo di Enav che ci consentirà di migliorare ancora i servizi a beneficio di compagnie aeree, passeggeri e territori”.