BeOnd: volo all business Malpensa-Maldive da marzo. Altri aeroporti italiani nel mirino

12:03

Debutteranno alla fine di marzo del prossimo anno i voli tra Milano Malpensa e Malé a firma di BeOnd, la compagnia aerea all business maldiviana che sta facendo il suo ingresso sul mercato con le prime rotte e che ha scelto anche l’Italia per conquistare il segmento lusso della Penisola. Utilizzando un A319 configurato con 44 posti, il vettore effettuerà i primi collegamenti nel mese di novembre con rotte da Riyadh, Monaco e Zurigo in direzione Maldive.

“I milanesi più esigenti apprezzeranno l'esperienza di BeOnd e intendiamo superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi”, ha evidenziato il direttore commerciale Sascha Feuerherd nel corso della presentazione del volo che si è tenuta questa mattina a Milano. Secondo quanto riportato da AdnKronos il manager ha anche sottolineato l’importanza del supporto ricevuto dall'aeroporto di Milano-Malpensa “e non vediamo l'ora di una potenziale espansione in altre città in Italia, a tempo debito".