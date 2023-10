Vueling su Antitrust: “Politica bagagli trasparente e conforme alla normativa”

13:59

“In merito all’istruttoria dell'AGCM di oggi, 11 ottobre 2023, Vueling tiene a ribadire che la sua politica di pricing dei bagagli è trasparente e conforme alla normativa. Questa politica, che non fa distinzione tra dispositivi, né tra canali web o app, è a disposizione del consumatore sul sito web della compagnia e il cliente viene informato durante tutto il processo di acquisto. Vueling lavorerà a stretto contatto con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e chiarire ogni dubbio.”

Così il vettore risponde alla notizia dell’apertura di un’istruttoria da parte dell’Antitrust. Tema del contendere, la politica sui bagagli.



In una nota l'Agcm spiega infatti che "secondo l’Autorità la compagnia non fornisce chiare informazioni sul fatto che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano varia a seconda del canale d’acquisto (web o app)". In pratica il costo, affema l'authority, cambierebbe a seconda del fatto che venga acquistato tramite app, web o in aeroporto.