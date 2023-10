Moby, Tirrenia e Toremar: in vendita l'estate 2024

14:45

Grande anticipo di stagione per Moby, Tirrenia e Toremar, che danno già il via alle prenotazioni per l’estate 2024 dei traghetti per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba.

Un’operazione che prevede anche l’ingresso di navi nuove, tra cui Moby Legacy, gemella di Moby Fantasy, che permetterà di innalzare la capacità offerta. L’effetto dell’anticipo si fa sentire, in primis, sul collegamento Genova-Olbia, il più richiesto dai passeggeri del Nord-Ovest Italia e del Nord Europa, che anticipa e prolunga il servizio grazie alle corse che saranno effettuate dall’8 maggio al 20 ottobre 2024.



Sulla Genova-Porto Torres, invece, l’operatività sarà giornaliera per tutto l’anno. Torna anche la Piombino-Olbia, che sarà attiva dall’8 giugno al 14 settembre. Sulla Sicilia sono previste partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni tra Napoli e Palermo.



I servizi sulla Corsica saranno potenziati con nuove linee, a cominciare dalla Genova-Ajaccio, con traversate notturne, e con la Ajaccio-Porto Torres. Arriva anche la Piombino-Bastia, che da fine giugno a inizio settembre, di sabato e domenica, permetterà di raggiungere la Corsica dall’Italia continentale in 3 ore.



Anche la Genova-Bastia prolunga la sua stagione e sarà operativa dal 15 maggio al 1° ottobre 2024, con Moby Orli, completamente rinnovata. Stagione più lunga anche per la Livorno-Bastia, operativa dal 27 marzo sino al 3 novembre 2024. Infine, raddoppio delle partenze notturne per tutto l’anno sulla Civitavecchia-Olbia. S. P.