08:04

“La Giordania è da molti anni un luogo di pace e posso dire che è il posto più sicuro nell’area. La sicurezza per noi è prioritaria. Certo la situazione ora è davvero molto tesa e speriamo possa risolversi presto”.

Così Karim Makhlouf, chief commercial officer di Royal Jordanian si esprime sulla grave escalation in corso tra Israele e Palestina, che potrebbe compromettere anche i collegamenti con Amman.



“Al momento l’aviazione civile sta valutando il ricorso a rotte più sicure, ma ciò non avrà troppe conseguenze sul nostro operativo”.



Makhlouf ha ribadito l’ottimo momento attraversato dalla compagnia, l’eccellente rapporto con adv e t.o. incontrati anche in fiera e parlato di nuovi possibili collegamenti con l’Italia.



“Royal Jordanian compie 60 anni e la sua strategia si è evoluta, focalizzandosi sul turismo. Siamo felici di poter dire che il numero di persone che hanno viaggiato con noi dall’Italia è raddoppiato rispetto al periodo pre pandemico (2019). Abbiamo aperto nuove tratte da e per Milano e vogliamo crescere. Italia e Spagna sono per noi i due mercati che sono cresciuti più velocemente. Siamo pronti a incrementare la capacità e la frequenza dei voli su Milano e Roma e stiamo valutando ulteriori aeroporti come Venezia e Bologna”.