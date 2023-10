easyJet: utili record e intesa miliardaria con Airbus per 257 nuovi aerei

10:29

Un mega deal con Airbus a supporto di un ambizioso piano di crescita e utili record per easyJet, che nel quarto trimestre ha registrato un utile ante imposte tra i 650 e i 670 milioni di sterline, con un più 8% di passeggeri nel periodo.

Il vettore ha stimato per quest’anno profitti ante imposta compresi in un range tra 440 e 460 milioni di sterline, dopo la perdita di 178 milioni nel 2022, e ha fissato come target di medio periodo utili per un miliardo di sterline.



Deal da 20 miliardi di dollari

Con Airbus il valore stimato dell’accordo ammonta a 20 miliardi di dollari e, come riportato da Il Sole 24 Ore, sono 157 i nuovi aerei che il vettore intende aggiungere alla sua flotta, cui si aggiungono altre 100 opzioni. Un chiaro segnale del superamento della crisi pandemica, che si associa alla promessa, fatta da easyJet ai suoi azionisti, di tornare già da quest’anno a distribuire il dividendo, sospeso durante il Covid.



In questo modo easyJet sarebbe la prima compagnia aerea europea a tornare a remunerare gli azionisti, in controtendenza, ad esempio, con la concorrente low cost Ryanair, ancora lontana da questa decisione per gli investimenti in nuovi aerei che il vettore deve finanziare nei prossimi anni. D’altronde è stato lo stesso ceo del vettore, Michael O’Leary, a dichiarare recentemente che “gli azionisti possono aspettare”.