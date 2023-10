Il volo ambizioso de La Compagnie: “Vogliamo consolidare la nostra realtà sul mercato”

12:25

Il servizio 100% Smart Business Class è protagonista dello spazio espositivo de La Compagnie, che torna a TTG Travel Experience insieme a Visit Usa e i suoi partner. “Dopo aver celebrato con positivi risultati il primo anno di operatività del nostro volo diretto Milano-New York - racconta Maurizio Veri, sales manager del vettore in Italia - vogliamo consolidare la nostra realtà sul mercato, insieme alle prossime iniziative a bordo e ai piani di sviluppo previsti per il futuro della compagnia”.

Pubblicità

Il vettore francese promuove (oltre alla sua flessibile formula di viaggio, adatta sia al business che al leisure, e alle novità di bordo in fase di lancio) l’espansione del network per la stagione invernale, improntata a un’offerta turistica. Dal 26 novembre prossimo e sino al 14 aprile 2024 sarà operativo un collegamento stagionale sui Caraibi, ogni domenica da New York/Newark verso l’isola di St. Maarten.



Le novità

Tra le novità di bordo, invece, La Compagnie lancia il programma ‘Chef & Co’, avviato a partire da questo mese, in cui tre diversi chef stellati italiani si alterneranno, tra l’autunno e la prossima primavera, nella creazione di menu stagionali di bordo, con l’obiettivo di dare ulteriore appeal ai menu gourmet e offrire servizi dedicati ai clienti più esigenti.



Si è invece appena conclusa l’azione promozionale per incentivare l’advance booking sui collegamenti tra Milano Malpensa e New York che decolleranno del corso della prossima stagione invernale.