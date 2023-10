Scaffidi, Air Europa: “I tempi sono maturi per crescere”

17:29

"Un andamento positivo generale per tutta la compagnia, di cui ha beneficiato anche il mercato italiano, con la previsione di chiudere il 2023 con un risultato sopra il budget.

C’è soddisfazione in casa di Air Europa, che festeggia mettendo già in campo la prima novità per il prossimo anno: “Dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l’operatività – sottolinea il country manager Italia Renato Scaffidi - e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia due frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre”.



Ma il prossimo anno la Penisola dovrebbe beneficiare anche di un aumento delle frequenze sulle due direttrici principali, Roma e Milano, grazie all’ampliamento della flotta previsto nei prossimi mesi..." (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)